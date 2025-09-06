На Гавайях объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Кико"

На Гавайях введено чрезвычайное положение в связи с приближением урагана "Кико".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила врио губернатора штата Сильвия Люк.

Согласно прогнозам, мощный ураган, находящийся примерно в 1 200 милях к юго-востоку от островов, уже в начале следующей недели может достичь архипелага в виде тропического шторма. С понедельника, 8 сентября, ожидаются сильные дожди, штормовой ветер и высокие волны.

Чрезвычайное положение позволяет привлечь Национальную гвардию, задействовать все госструктуры и использовать фонд ликвидации последствий стихийных бедствий. Власти заявили, что готовы к расчистке завалов, защите инфраструктуры и быстрому реагированию на возможный ущерб.

Режим ЧС вводится немедленно и продлится до 19 сентября. Жителям и туристам рекомендовано следить за официальными сообщениями, соблюдать указания властей и подготовить аварийные запасы.

Ранее фотографии тропического циклона опубликовала Европейская организация спутниковой метеорологии. Сообщается, что ураган "Кико" достиг четвертой категории опасности по шкале Саффира-Симпсона, при этом скорость ветра в его эпицентре составляет 63 метра в секунду (225 км/ч).