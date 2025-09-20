İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    "Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİB

    • 20 sentyabr, 2025
    • 16:22
    Formula 1: Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİB

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda növbəti qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu dəfə "Kik-Zauber" komandasının pilotu Niko Hyolkenberqin idarə etditiyi bolid səddə dəyib.

    Qırmızı bayraq qaldırılıb və sessiya müvəqqəti dayandırılıb.

    Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də keçiriləcək.

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, "Uilyams" komandasından Aleksander Albon uğursuzluqla üzləşib.

    Onun idarə etdiyi bolid səddə dəyib. Qırmızı bayraq qaldırıldıqdan sonra sessiya müvəqqəti dayandırılıb.

    Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də keçiriləcək.

