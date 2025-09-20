"Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİB
- 20 sentyabr, 2025
- 16:22
Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sıralama turunda növbəti qəza baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bu dəfə "Kik-Zauber" komandasının pilotu Niko Hyolkenberqin idarə etditiyi bolid səddə dəyib.
Qırmızı bayraq qaldırılıb və sessiya müvəqqəti dayandırılıb.
Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 21-də keçiriləcək.
