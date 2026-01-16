İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyəli nazir: Nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyirik

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 20:02
    Türkiyəli nazir: Nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyirik

    Türkiyə nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar özünün "X" hesabında bəyan edib.

    "Eskişehirin Beylikova ərazisində fəaliyyət göstərən pilot layihəmizi sənaye miqyasına keçirəcəyimiz bir prosesə başlayırıq" , - o bildirib.

