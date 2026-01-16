Türkiyəli nazir: Nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyirik
Region
- 16 yanvar, 2026
- 20:02
Türkiyə nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar özünün "X" hesabında bəyan edib.
"Eskişehirin Beylikova ərazisində fəaliyyət göstərən pilot layihəmizi sənaye miqyasına keçirəcəyimiz bir prosesə başlayırıq" , - o bildirib.
Eskişehir Beylikova’da faaliyette olan pilot tesisimizi endüstriyel ölçeğe geçireceğimiz bir sürece giriyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 16, 2026
Nadir toprak elementlerinde hem üretim hem teknoloji geliştirme süreçlerini eşzamanlı yürüterek Türkiye’yi bu alanda güçlü bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. pic.twitter.com/9K3UoA4DYs
Son xəbərlər
20:26
"X"in fəaliyyəti bərpa olunub - YENİLƏNİBİKT
20:23
"Sumqayıt" növbəti yoxlama görüşündə də uduzubFutbol
20:20
Paşinyan Ermənistan vətəndaşlarını rəqsə dəvət edibRegion
20:07
Rza Pəhləvi İrana qayıdacağı təqdirdə seçki keçirəcəyini vəd edibRegion
20:07
"Zirə" üçüncü yoxlama görüşündə məğlub olubFutbol
20:02
Video
Türkiyəli nazir: Nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyirikRegion
19:56
İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
19:41
Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcəkRegion
19:32