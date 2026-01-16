Türkiyəli nazir: Nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyirik

Türkiyə nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyir.

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar özünün "X" hesabında bəyan edib.

"Eskişehirin Beylikova ərazisində fəaliyyət göstərən pilot layihəmizi sənaye miqyasına keçirəcəyimiz bir prosesə başlayırıq" , - o bildirib.

Eskişehir Beylikova’da faaliyette olan pilot tesisimizi endüstriyel ölçeğe geçireceğimiz bir sürece giriyoruz.



Nadir toprak elementlerinde hem üretim hem teknoloji geliştirme süreçlerini eşzamanlı yürüterek Türkiye’yi bu alanda güçlü bir oyuncu haline getirmek istiyoruz. pic.twitter.com/9K3UoA4DYs