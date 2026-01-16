İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 16 yanvar, 2026
- 19:56
Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bu ada "Aston Villa" klubunun baş məşqçisi Unay Emeri layiq görülüb.
54 yaşlı mütəxəssisin rəhbərlik etdiyi kollektiv 2025-ci ilin dekabrında "Brayton" (4:3), "Arsenal" (2:1), "Vest Hem" (3:2), "Mançester Yunayted" (2:1) və "Çelsi" (2:1) komandalarını məğlub etmişdi.
Qeyd edək ki, "Aston Villa" hazırda 43 xalla turnir cədvəlində üçüncü sırada yer alıb.
Son xəbərlər
20:26
"X"in fəaliyyəti bərpa olunub - YENİLƏNİBİKT
20:23
"Sumqayıt" növbəti yoxlama görüşündə də uduzubFutbol
20:20
Paşinyan Ermənistan vətəndaşlarını rəqsə dəvət edibRegion
20:07
Rza Pəhləvi İrana qayıdacağı təqdirdə seçki keçirəcəyini vəd edibRegion
20:07
"Zirə" üçüncü yoxlama görüşündə məğlub olubFutbol
20:02
Video
Türkiyəli nazir: Nadir torpaq minerallarının güclü emalçısına çevrilmək istəyirikRegion
19:56
İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıbFutbol
19:41
Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcəkRegion
19:32