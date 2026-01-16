İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Zirə" üçüncü yoxlama görüşündə məğlub olub

    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 20:07
    Zirə üçüncü yoxlama görüşündə məğlub olub

    Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olan "Zirə" komandası üçüncü yoxlama oyununda uduzub.

    "Report"un məlumatına görə, Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Çexiyanın "Bohemians 1905" klubu ilə qarşılaşıb və 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycan kollektivinin qolunu 41-ci dəqiqədə Ruan Renato vurub.

    Qeyd edək ki, "Zirə" ilk yoxlama oyununda Rumıniyanın "Çiksereda" komandası ilə bərabərə qalıb - 3:3. İkinci görüşündə isə Ukrayna təmsilçisi "Aleksandriya"ya 2:3 hesabı ilə məğlub olub.

