    "Sumqayıt" növbəti yoxlama matçında da uduzub

    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 20:23
    Sumqayıt növbəti yoxlama matçında da uduzub

    Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışı keçən "Sumqayıt" üçüncü yoxlama görüşündə də uduzub.

    "Report"un məlumatına görə, "gənclik şəhəri" təmsilçisi bu dəfə Xorvatiyanın "Osiyek" kollektivinə məğlub olub - 0:2.

    Saşa İliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv daha əvvəl Macarıstanın "Pakş" və Serbiyanın OFK (Berlqrad) komandaları ilə bacarmamışdı- 1:5, 1:4.

