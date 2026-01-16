"Sumqayıt" növbəti yoxlama matçında da uduzub
Futbol
- 16 yanvar, 2026
- 20:23
Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışı keçən "Sumqayıt" üçüncü yoxlama görüşündə də uduzub.
"Report"un məlumatına görə, "gənclik şəhəri" təmsilçisi bu dəfə Xorvatiyanın "Osiyek" kollektivinə məğlub olub - 0:2.
Saşa İliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv daha əvvəl Macarıstanın "Pakş" və Serbiyanın OFK (Berlqrad) komandaları ilə bacarmamışdı- 1:5, 1:4.
