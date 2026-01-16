Hələb valisi: YPG/SDQ-nin nəzarətində olan bölgələri 27 mindən çox mülki şəxs tərk edib
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 20:39
Terror təşkilatı YPG/SDQ-nin ("Suriya Demokratik Qüvvələri") nəzarətində olan bölgələrdən təhlükəsiz ərazilərə köçən mülki şəxslərin sayı 27 min 450-yə çatıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Suriyanın Hələb vilayətinin valisi Əzzam Əl-Qərib sosial şəbəkə hesabında açıqlayıb.
"Dövlətin nəzarəti altında olmayan şərq bölgələrinə gedən sakinlər haqqında dəqiq məlumat olmasa da, əsas köç Hələbin təhlükəsiz ərazilərinə istiqamətlənib", - vali bildirib.
Son xəbərlər
21:11
ABŞ husilərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
21:07
Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcəkFərdi
20:57
Yaşar Gülər ABŞ-nin Ankaradakı səfiri ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
20:56
"Qarabağ" Antalyada Polşa klubu üzərində qələbə qazanıbFutbol
20:39
Hələb valisi: YPG/SDQ-nin nəzarətində olan bölgələri 27 mindən çox mülki şəxs tərk edibDigər ölkələr
20:29
İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olubDigər ölkələr
20:26
"X"in fəaliyyəti bərpa olunub - YENİLƏNİBİKT
20:23
"Sumqayıt" növbəti yoxlama matçında da uduzubFutbol
20:20