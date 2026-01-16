Hələb valisi: YPG/SDQ-nin nəzarətində olan bölgələri 27 mindən çox mülki şəxs tərk edib

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 20:39
    Terror təşkilatı YPG/SDQ-nin ("Suriya Demokratik Qüvvələri") nəzarətində olan bölgələrdən təhlükəsiz ərazilərə köçən mülki şəxslərin sayı 27 min 450-yə çatıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Suriyanın Hələb vilayətinin valisi Əzzam Əl-Qərib sosial şəbəkə hesabında açıqlayıb.

    "Dövlətin nəzarəti altında olmayan şərq bölgələrinə gedən sakinlər haqqında dəqiq məlumat olmasa da, əsas köç Hələbin təhlükəsiz ərazilərinə istiqamətlənib", - vali bildirib.

    Губернатор Алеппо: Более 27 тысяч мирных жителей покинули районы, находящиеся под контролем YPG/SDG

