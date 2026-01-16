Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Губернатор Алеппо: Более 27 тысяч мирных жителей покинули районы, находящиеся под контролем YPG/SDG

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 21:10
    Губернатор Алеппо: Более 27 тысяч мирных жителей покинули районы, находящиеся под контролем YPG/SDG

    Число мирных жителей, переселившихся из районов, находящихся под контролем террористической организации YPG/SDG ("Сирийские демократические силы"), в безопасные зоны достигло 27 450 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил губернатор сирийской провинции Алеппо Аззам аль-Гариб на своей странице в социальной сети.

    "Хотя точных данных о жителях, направившихся в восточные районы, не находящиеся под контролем государства, нет, основной поток переселенцев был направлен в безопасные районы Алеппо", – отметил губернатор.

    Алеппо YPG/SDG Сирия
    Hələb valisi: YPG/SDQ-nin nəzarətində olan bölgələri 27 mindən çox mülki şəxs tərk edib

    Последние новости

    21:40

    Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США

    Другие страны
    21:28

    В Баку состоится официальный экзамен по поясным разрядам

    Индивидуальные
    21:10

    Губернатор Алеппо: Более 27 тысяч мирных жителей покинули районы, находящиеся под контролем YPG/SDG

    Другие страны
    21:06

    Украина и Британия будут производить 1000 дронов Octopus в месяц

    Другие страны
    21:03

    Трамп заявил, что угрожал Франции и ФРГ пошлинами из-за цен на лекарства

    Другие страны
    20:45

    Рютте встретится в понедельник с министрами Дании и Гренландии

    Другие страны
    20:42

    США ввели новые санкции против хуситов

    Другие страны
    20:15
    Фото

    Кямран Алиев обсудил вопросы сотрудничества с заместителем генпрокурора Стамбула

    В регионе
    20:02

    Израиль первым подписал совместную декларацию по ИИ с США

    Другие страны
    Лента новостей