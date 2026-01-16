Губернатор Алеппо: Более 27 тысяч мирных жителей покинули районы, находящиеся под контролем YPG/SDG
Число мирных жителей, переселившихся из районов, находящихся под контролем террористической организации YPG/SDG ("Сирийские демократические силы"), в безопасные зоны достигло 27 450 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил губернатор сирийской провинции Алеппо Аззам аль-Гариб на своей странице в социальной сети.
"Хотя точных данных о жителях, направившихся в восточные районы, не находящиеся под контролем государства, нет, основной поток переселенцев был направлен в безопасные районы Алеппо", – отметил губернатор.
