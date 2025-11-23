İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Yaponiya Çinlə münasibətlər gərginləşdiyi üçün pandalardan məhrum qala bilər

    • 23 noyabr, 2025
    • 10:12
    Yaponiya Çinlə münasibətlər gərginləşdiyi üçün pandalardan məhrum qala bilər

    Baş nazir Sanae Takaiçinin Tayvanla bağlı açıqlamaları və Pekinin bu açıqlamalara sərt reaksiyasından sonra Çinlə münasibətlərin gərginləşməsi səbəbindən Yaponiya zooparkları Çin pandalarından məhrum qala bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi məlumat yayıb.

    Hazırda Yaponiyada Çin tərəfindən icarəyə verilmiş Syao-Syao və Ley-Ley adlı iki panda var. Hər iki heyvan "Tokio Ueno" zooparkının əsas cazibə mərkəzidir. "Kyodo" agentliyi qeyd edir ki, pandaların icarə müddəti 2026-cı ilin fevralında başa çatır və Çin tərəfinin Yaponiyaya yeni panda verməkdən imtina edə biləcəyi ehtimal olunur. Bu fikir artıq Çin mediasında və sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən səsləndirilib. Onlar Yaponiyanı baş nazirin Tayvanla bağlı açıqlamalarına görə sərt şəkildə tənqid edirlər.

