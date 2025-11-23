Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Другие страны
    Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем

    Япония может остаться без китайских панд для своих зоопарков из-за обострения отношений с КНР, которое произошло после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и жесткой реакции на них со стороны Пекина.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

    Сейчас на территории Японии находятся две панды, арендованные японской стороной у Китая - Сяо-Сяо и Лей-Лей. Оба млекопитающих являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно. Агентство Kyodo отмечает, что срок аренды животных истекает в феврале 2026 года, и выражает опасение, что КНР может отказать Японии в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.

    Япония Китай панды

