Япония рискует остаться без панд из-за обострения отношений с Китаем

Япония может остаться без китайских панд для своих зоопарков из-за обострения отношений с КНР, которое произошло после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване и жесткой реакции на них со стороны Пекина.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Сейчас на территории Японии находятся две панды, арендованные японской стороной у Китая - Сяо-Сяо и Лей-Лей. Оба млекопитающих являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно. Агентство Kyodo отмечает, что срок аренды животных истекает в феврале 2026 года, и выражает опасение, что КНР может отказать Японии в аренде новых панд. Такая идея уже высказывалась китайскими СМИ и пользователями соцсетей, резко критикующими Японию за высказывания ее премьера о Тайване.