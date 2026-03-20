Volodimir Zelenski: ABŞ, Ukrayna və Rusiya atəşkəsə nəzarətin prinsiplərini razılaşdırıblar
- 20 mart, 2026
- 18:12
Prezident Volodimir Zelenski ABŞ, Ukrayna və Rusiyanın atəşkəs əldə olunacağı təqdirdə ona necə əməl olunacağının prinsiplərinin razılaşdırıldığını bildirib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən qeyd edib ki, üçtərəfli danışıqlarla fasiləyə qədər inkişaf var idi:
"Hərbi formatda üçtərəfli danışıqlarda inkişaf var idi. Hər üç tərəf atəşkəsin əməl olunmasına nəzarət mexanizmlərini razılaşdırmışdılar. Atəşkəsin əldə olunması üçün isə siyasi iradə lazımdır ki, o da hələlik yoxdur".
