Владимир Зеленский: США, Украина и Россия согласовали принципы контроля за соблюдением прекращения огня
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 18:26
Президент Владимир Зеленский заявил, что США, Украина и Россия согласовали принципы того, как будет контролироваться соблюдение режима прекращения огня в случае его достижения.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, отвечая на вопросы журналистов, президент Украины отметил, что до приостановки трехсторонних переговоров был достигнут определенный прогресс:
"В трехсторонних переговорах в военном формате был прогресс. Все три стороны согласовали механизмы контроля за соблюдением прекращения огня. Однако для достижения самого прекращения огня необходима политическая воля, которой пока нет".
