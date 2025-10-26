İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 01:07
    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini dayandırıb

    Litva hakimiyyəti səmada naməlum obyektlərin görünməsi ilə əlaqədar Vilnüs Beynəlxalq Hava Limanının bağlandığını təsdiqləyib.

    "Report" un xəbərinə görə, bu barədə Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Milli Mərkəzi məlumat yayıb.

    "Güman edilir ki, hava məkanında meteoroloji balonlar aşkar edilib", - məlumatda deyilir.

    Litva tərəfinin açıqlamasına görə, bu şarlardan qaçaqmalçılıq təşkilatçıları qonşu Belarusdan siqaret keçirmək üçün geniş istifadə edirlər.

    Hava limanının fəaliyyəti təxminən saat 21:30-da (Bakı vaxtı ilə 22:30) dayandırılıb.

    Vilnüs Aeroport ləğv
    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Son xəbərlər

    01:49

    Aİ Rusiya üçün əsas ticarət tərəfdaşları arasında ilk üçlüyə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:21

    Tramp Kanadaya qarşı ticarət rüsumlarının artırıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    01:07

    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:49

    İsrailin müdafiə naziri: Qəzzanın altındakı tunellərin 60%-i hələ də məhv edilməyib

    Digər ölkələr
    00:29

    Ronaldu 950 qol vuran ilk futbolçu olub

    Futbol
    00:11

    Tramp: Sabitləşdirici qüvvələr tezliklə Qəzza zolağında yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    23:55

    Rubio: ABŞ Çinlə razılaşmaq üçün Tayvanı dəstəkləməkdən imtina etməyəcək

    Digər ölkələr
    23:44
    Foto
    Video

    Sumqayıtda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    23:36

    Azərbaycanın Əməkdar artisti Mais Nuriyev vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti