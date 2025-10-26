Аэропорт Вильнюса приостановил работу
Другие страны
- 26 октября, 2025
- 00:49
Власти Литвы подтвердили закрытие Вильнюсского международного аэропорта из-за появления в небе неустановленных объектов.
Как передает Report, об этом сообщил национальный центр управления кризисами.
"Предположительно, в воздушном пространстве зафиксированы метеорологические зонды", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению литовской стороны, эти шары организаторы контрабанды широко используют для переброски из соседней Белоруссии сигаретной контрабанды.
Работа аэропорта была приостановлена около 21:30 (22:30 по бакинскому времени).
Последние новости
01:06
Трамп объявил о повышении торговых пошлин против КанадыДругие страны
00:49
Аэропорт Вильнюса приостановил работуДругие страны
00:28
Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтоженыДругие страны
00:07
Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеруФутбол
23:48
Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис НуриевKультурная политика
23:35
Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе ГазаДругие страны
23:21
Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с КитаемДругие страны
23:07
В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человекПроисшествия
23:01