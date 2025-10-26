Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 00:49
    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Власти Литвы подтвердили закрытие Вильнюсского международного аэропорта из-за появления в небе неустановленных объектов.

    Как передает Report, об этом сообщил национальный центр управления кризисами.

    "Предположительно, в воздушном пространстве зафиксированы метеорологические зонды", - говорится в сообщении.

    Согласно заявлению литовской стороны, эти шары организаторы контрабанды широко используют для переброски из соседней Белоруссии сигаретной контрабанды.

    Работа аэропорта была приостановлена около 21:30 (22:30 по бакинскому времени).

    Вильнюс Литва аэропорт
    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini dayandırıb

    Последние новости

    01:06

    Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

    Другие страны
    00:49

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Другие страны
    00:28

    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Другие страны
    00:07

    Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру

    Футбол
    23:48

    Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения Маис Нуриев

    Kультурная политика
    23:35

    Трамп: Стабилизационные силы скоро будут развернуты в секторе Газа

    Другие страны
    23:21

    Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня ради сделки с Китаем

    Другие страны
    23:07

    В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человек

    Происшествия
    23:01

    Азербайджанская спортсменка взяла бронзу ЧМ по борьбе в Сербии

    Индивидуальные
    Лента новостей