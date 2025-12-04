İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Venesuela öz hava məkanı üzərində tam suverenliyə malik olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 04:43
    Venesuela öz hava məkanı üzərində tam suverenliyə malik olduğunu bəyan edib

    Venesuela öz hava məkanına və ərazisinə tam suveren nəzarəti təmin edir.

    "Report"un "Venezolana de Televisión"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Venesuelanın xarici işlər naziri İvan Xil Pinto ABŞ və Meksikadan vətənə qayıdan venesuelalı miqrantlarla Mayketiya aeroportunda görüş zamanı bildirib.

    Xil Pinto vurğulayıb ki, xalqı və Venesuela hökumətini öz ərazisi üzərindəki suverenlikdən məhrum edə biləcək heç bir qüvvə yoxdur və bu suverenliyi beynəlxalq hüquq təmin edir.

    Nazirin sözlərinə görə, prezident Nikolas Maduro Milli Mülki Aviasiya İnstitutuna ABŞ-nin "Eastern Airlines" şirkətinə məxsus, 304 miqrantı ABŞ-dən gətirən təyyarənin ölkənin hava məkanına daxil olmasına icazə verib. O qeyd edib ki, öz hava məkanına nəzarəti həyata keçirən respublika dünyaya bir daha "konstitusiya yolu ilə seçilmiş prezident Nikolas Maduronun hökumətinin gücünü" nümayiş etdirir. Nazir əlavə edib ki, ABŞ, Venesuela, Kolumbiya və Panamaya məxsus aviaşirkətlər uçuşlarını adi rejimdə davam etdirir.

    Çərşənbə günü "Vətənə Qayıdış" proqramı çərçivəsində ABŞ və Meksikadan repatriantlar Karakasa gəliblər. 2025-ci ilin əvvəlindən 94 aviareyslə 18 374 miqrant Venesuelaya geri dönüb.

    Venesuela ABŞ Xil Punto
    Венесуэла заявила о полном суверенитете над своим воздушным пространством

    Son xəbərlər

    05:29

    Astronomlar kainatdakı ən böyük fırlanan quruluşu kəşf ediblər

    Maraqlı
    04:59

    Tramp: ABŞ Karib hövzəsində katerə zərbədən sonra törədilən qətllə bağlı məlumatları açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    04:43

    Venesuela öz hava məkanı üzərində tam suverenliyə malik olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    04:27
    Foto

    BMT iclasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə qayıdış barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    03:58

    KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Yəmənin şərqində münaqişə tərəfləri atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    02:43

    AP: Trampın xüsusi nümayəndəsi və Kuşner ABŞ-də Rüstəm Umerovla görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    02:17

    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti