    Венесуэла заявила о полном суверенитете над своим воздушным пространством

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 04:19
    Венесуэла заявила о полном суверенитете над своим воздушным пространством

    Венесуэла обеспечивает полный суверенный контроль над своим воздушным пространством и территорией.

    Как передает Report со ссылкой на Venezolana de Televisión, об этом заявил министр иностранных дел Иван Хиль Пинто на встрече в аэропорту Майкетия с венесуэльскими мигрантами, вернувшимися на родину из США и Мексики.

    Хиль Пинто подчеркнул, что "нет сил, способных лишить народ и правительство Венесуэлы суверенитета над своей территорией, который гарантирует международное право".

    По словам министра, президент Николас Мадуро разрешил Национальному институту гражданской авиации пропустить в воздушное пространство страны самолет американской компании Eastern Airlines, доставивший 304 мигранта из США. Он отметил, что, осуществляя контроль над своим воздушным пространством, республика вновь демонстрирует миру "силу правительства конституционно избранного президента Николаса Мадуро". Министр добавил, что авиакомпании США, Венесуэлы, Колумбии и Панамы продолжают полеты в обычном режиме.

    В среду в Каракас прибыли репатрианты из США и Мексики в рамках программы "Возвращение на Родину". С начала 2025 года на 94 авиарейсах в Венесуэлу вернулись 18 374 мигранта.

