Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda Karib hövzəsində hərbi təlimlər keçirəcək
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 04:36
Venesuela ABŞ-nin hərbi fəaliyyəti ilə bağlı gərginliyin artması fonunda çərşənbə günü Karib dənizindəki La-Orçila adasında üç günlük hərbi təlimlərə başladığını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, zərbələr və ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bölgəyə yerləşdirilməsi Vaşinqtonun narkotik kartelləri ilə əlaqələrdə ittiham etdiyi Venesuelaya mümkün müdaxilə qorxusunu artırıb.
Təlimlərə başlamaq əmrini Venesuelanın müdafiə naziri Vladimir Padrino Lopez verib. O, qeyd edib ki, təlimlərə Venesuela Silahlı Qüvvələrinin bütün bölmələri: əməliyyat qrupu, birgə aerokosmik, xüsusi təyinatlılar, kəşfiyyat və elektron döyüş qüvvələri cəlb olunacaq.
Təlimlərdə Xüsusi Dəniz Qüvvələrinin 12 gəmisi, 22 təyyarəsi və 20 kiçik kateri iştirak edəcək.
Son xəbərlər
04:36
Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda Karib hövzəsində hərbi təlimlər keçirəcəkDigər ölkələr
04:04
Britaniya və ABŞ 380 milyard dollarlıq birgə investisiyalar haqqında razılığa gəliblərMaliyyə
03:39
Əfqanıstanda internet qadağan edilibMaraqlı
03:00
Tramp III Çarlza dəyərli hədiyyə veribDigər ölkələr
02:57
ABŞ-də atışmada yaralanan üç polis ölübDigər ölkələr
02:38
FES rəhbəri Trampın tənqidinə görə istefa verməyəcəyini bir daha açıqlayıbMaliyyə
02:08
Əhməd Əl Şaraa: İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması hələ gündəmdə deyilDigər
01:22
UEFA Çempionlar Liqası: Daha 6 qarşılaşma baş tutubFutbol
01:00