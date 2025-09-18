Венесуэла объявила о военных учениях на Карибах на фоне напряженности с США

Венесуэла в среду объявила о начале трехдневных военных учений на карибском острове Ла-Орчила на фоне нарастания напряженности из-за военной активности США.

Как сообщает Report, удары и переброска ВМС США в регион усилили опасения относительно возможного вторжения в Венесуэлу, которую Вашингтон обвиняет в связях с наркокартелями.

Приказ о начале маневров отдал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, заявивший, что Каракас отвечает на размещение американских военных кораблей в регионе.

Он указал, что в комплексных учениях будут задействованы все виды вооруженных сил Венесуэлы: "оперативная группа, совместные аэрокосмические, специальные, разведывательные и радиоэлектронные войска".

В маневрах примут участие двенадцать кораблей, 22 самолета и 20 малых катеров "Специальной морской милиции".