    • 02 may, 2026
    • 08:57
    Vatikan avtomobilin yük yerində ABŞ-yə gələn miqrantı Qərbi Virciniyada yepiskop təyin edib

    ABŞ ilə Vatikan arasında miqrantlarla bağlı gərginliyin artması fonunda Papa XIV Leo Evelio Menjivar-Ayalanı Qərbi Virciniyadakı Uilinq-Çarlston yeparxiyasının rəhbəri təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" məlumat yayıb.

    Yeniyetmə ikən yepiskop Salvadordakı döyüşlərdən qaçıb. O, ABŞ-yə avtomobilin yük yerində gizli yolla gətirilib. Kilsə rəsmiləri, sərt ictimai reaksiyaya baxmayaraq, Menjivar-Ayalanın təyinatını alqışlayıblar və onun pastoral nailiyyətlərini qeyd ediblər.

    12 apreldə XIV Leo İranda hərbi əməliyyatlara son qoymağa və sülh vasitəsilə həll yolu axtarmağa çağırıb. O, həmçinin müharibənin "hər şeyə qadirlik illüziyası"ndan qaynaqlandığını qeyd edib.

    Ağ Ev rəhbəri cavab olaraq bildirib ki, ABŞ-nin dəstəyi olmasaydı, Papa Vatikanda ola bilməzdi və həmçinin pontifikin İranın nüvə proqramı ilə bağlı mümkün mövqeyi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edib.

