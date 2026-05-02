Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Папа Римский назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США

    Другие страны
    • 02 мая, 2026
    • 08:56
    Папа Римский назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США

    Папа Римский Лев XIV назначил Эвелио Менхивара-Айялу главой епархии Уилинга-Чарлстона, которая охватывает территорию штата Западная Вирджиния.

    Как передает Report, об этом сообщил Fox News.

    Отмечается, что новый глава епархии является уроженцем Сальвадора и в прошлом незаконно въехал на территорию США.

    По данным телеканала, в подростковом возрасте Менхивар-Айяла несколько раз пытался попасть в Соединенные Штаты, однако каждый раз задерживался американскими властями. Позднее ему удалось пересечь границу, спрятавшись в багажнике автомобиля.

    Fox News также отмечает, что до своего назначения Менхивар-Айяла неоднократно выступал с критикой миграционной политики США, рассматривая ее как проблему в сфере прав человека.

    Папа Римский Лев XIV Соединенные Штаты Америки (США) Нелегальные мигранты
    Vatikan avtomobilin yük yerində ABŞ-yə gələn miqrantı Qərbi Virciniyada yepiskop təyin edib

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей