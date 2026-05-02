Папа Римский назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США

Папа Римский Лев XIV назначил Эвелио Менхивара-Айялу главой епархии Уилинга-Чарлстона, которая охватывает территорию штата Западная Вирджиния.

Как передает Report, об этом сообщил Fox News.

Отмечается, что новый глава епархии является уроженцем Сальвадора и в прошлом незаконно въехал на территорию США.

По данным телеканала, в подростковом возрасте Менхивар-Айяла несколько раз пытался попасть в Соединенные Штаты, однако каждый раз задерживался американскими властями. Позднее ему удалось пересечь границу, спрятавшись в багажнике автомобиля.

Fox News также отмечает, что до своего назначения Менхивар-Айяла неоднократно выступал с критикой миграционной политики США, рассматривая ее как проблему в сфере прав человека.