Папа Римский назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США
Другие страны
- 02 мая, 2026
- 08:56
Папа Римский Лев XIV назначил Эвелио Менхивара-Айялу главой епархии Уилинга-Чарлстона, которая охватывает территорию штата Западная Вирджиния.
Как передает Report, об этом сообщил Fox News.
Отмечается, что новый глава епархии является уроженцем Сальвадора и в прошлом незаконно въехал на территорию США.
По данным телеканала, в подростковом возрасте Менхивар-Айяла несколько раз пытался попасть в Соединенные Штаты, однако каждый раз задерживался американскими властями. Позднее ему удалось пересечь границу, спрятавшись в багажнике автомобиля.
Fox News также отмечает, что до своего назначения Менхивар-Айяла неоднократно выступал с критикой миграционной политики США, рассматривая ее как проблему в сфере прав человека.
