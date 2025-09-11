ÜST: Zəlzələdən sonra təqribən 500 min əfqanın tibbi yardıma ehtiyacı var
- 11 sentyabr, 2025
- 20:40
Əfqanıstanın şərqində baş vermiş zəlzələdən sonra 500 minə yaxın əfqanın təcili tibbi yardıma ehtiyacı var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumat yayıb.
"498 mindən çox insanın, o cümlədən 11 600-dən çox hamilə qadının təcili tibbi yardıma ehtiyacı var. Hazırda onlar həddindən artıq dolu olan müvəqqəti sığınacaqlarda sanitar şəraiti pis olan yerlərdədirlər və yüksək risk altındadırlar", - təşkilatın Əfqanıstandakı zəlzələnin nəticələri ilə bağlı bəyanatında deyilir.
ÜST ekspertləri qeyd edir ki, qadınlar və qızlar təbii fəlakətdən daha çox zərər çəkiblər. Onların əsas xidmətlərə çıxışda davamlı maneələrlə, həm səhiyyə müəssisələrində, həm də düşərgələrdə gender istiqamətli yerlərin olmaması ilə üzləşdikləri vurğulanır. Eyni zamanda, təşkilatın hesablamalarına görə, xəstəxanalardakı yaralıların 35 %-ni qadınlar təşkil edir.
Xatırladaq ki, avqustun 31-də Hinduquş dağlarında 6,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ Əfqanıstanın şərqindəki Əsədabad şəhərindən 27 km cənub-qərbdə baş verib. Güclü təkanlar bir neçə kəndi dağıdıb. Son məlumatlara görə, təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 2,2 mini keçib, 3,6 minə yaxın əfqan isə xəsarət alıb. Sentyabrın 2-də Hinduquş dağlarında 5,5 maqnitudalı daha bir zəlzələ baş verib.