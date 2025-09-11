Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясения

    • 11 сентября, 2025
    • 19:32
    ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясения

     Почти 500 тыс. жителей Афганистана нуждаются в срочной медицинской помощи после землетрясения на востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    "Более 498 000 человек нуждаются в срочной медицинской помощи, в том числе более 11 600 беременных женщин, которые в настоящее время подвергаются повышенному риску в переполненных временных убежищах с плохими санитарными условиями", - говорится в заявлении организации о последствиях землетрясения в Афганистане.

    Эксперты ВОЗ отмечают, что женщины и девочки особенно сильно пострадали от стихийного бедствия. Уточняется, что они "сталкиваются с постоянными препятствиями в доступе к основным услугам и отсутствием гендерно-ориентированных помещений как в медицинских учреждениях, так и в лагерях". При этом, по оценкам организации, женщины составляют 35% пациентов с травмами в больницах.

    Напомним, что 31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. По последним данным, число погибших вследствие стихийного бедствия превысило 2,2 тыс., около 3,6 тыс. афганцев пострадали. 2 сентября в горах Гиндукуш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5. 

