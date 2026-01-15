Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:08
    Ukrayna paytaxtı Kiyevdə Rusiya tərəfindən enerji obyektlərinə edilən hücumların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" energetika naziri Denis Şmıqalın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Onun məlumatına görə, bu gün qərargahın ilk iclası keçirilib.

    "Bu cür iclaslar müntəzəm olacaq, qərargah 24/7 işləyəcək. Bizim vəzifəmiz enerji və istilik təminatı ilə bağlı vəziyyəti stabilləşdirmək üçün cari çağırışlara operativ və səmərəli şəkildə reaksiya verməkdir. Kiyev və Kiyev vilayətində qərargahın fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək tapşırığını verdim", - bəyanatda bildirilib.

    D.Şmıqal qeyd edib ki, iclas zamanı enerji infrastrukturunun qorunmasına xüsusi diqqət yetirilib.

    "Tədbirlər siyahısı hazırlanıb, prosesin təşkili üçün məsul şəxslər müəyyən ediləcək", - o bildirib.

