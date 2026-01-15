В Киеве создали штаб по ликвидации последствий поражения энергообъектов
- 15 января, 2026
- 15:52
В столице Украины Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.
По его информации, сегодня состоялось первое заседание штаба.
"Такие заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7. Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области", - говорится в заявлении.
Шмыгаль отметил, что в ходе заседания особое внимание было уделено защите энергетической инфраструктуры.
"Сформирован перечень мероприятий, будут определены ответственные за организацию процесса", - отметил он.