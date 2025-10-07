Ukraynada artilleriya zərbəsi nəticəsində azərbaycanlı həlak olub
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 10:02
Ukraynanın Donetsk vilayətində azərbaycanlı ata və oğul artilleriya zərbələrinə məruz qalıblar.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, vilayətin Konstantinovka şəhərində gedən artilleriya döyüşləri zamanı, şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Əzizov İlqar Vüqar oğlu atəş nəticəsində həlak olub.
Onun atası, 1964-cü il təvəllüdlü Əzizov Vüqar Zabulla oğlu isə ağır yaralanıb.
Mülki şəxslər olan azərbaycanlı ata və oğul Ukrayna vətəndaşlarıdırlar, Konstantinovka sakinidirlər.
Qeyd edək ki, son vaxtlar Konstantinovka şəhərinə hücumları artıran Rusiya Ukrayna ordusunun ciddi müqaviməti ilə üzləşib.
Son xəbərlər
10:30
"Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcəkKomanda
10:30
ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıbİnfrastruktur
10:26
İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 60-a çatıbDigər ölkələr
10:25
QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilibMilli Məclis
10:21
Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilibDigər ölkələr
10:21
Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
10:20
Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"Biznes
10:18
"Sabah"ın baş məşqçisi: "Nimburk"la oyunda uğurlu nəticə qazana bilərik"Komanda
10:17