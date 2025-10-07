İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ukraynada artilleriya zərbəsi nəticəsində azərbaycanlı həlak olub

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:02
    Ukraynanın Donetsk vilayətində azərbaycanlı ata və oğul artilleriya zərbələrinə məruz qalıblar.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, vilayətin Konstantinovka şəhərində gedən artilleriya döyüşləri zamanı, şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Əzizov İlqar Vüqar oğlu atəş nəticəsində həlak olub.

    Onun atası, 1964-cü il təvəllüdlü Əzizov Vüqar Zabulla oğlu isə ağır yaralanıb.

    Mülki şəxslər olan azərbaycanlı ata və oğul Ukrayna vətəndaşlarıdırlar, Konstantinovka sakinidirlər.

    Qeyd edək ki, son vaxtlar Konstantinovka şəhərinə hücumları artıran Rusiya Ukrayna ordusunun ciddi müqaviməti ilə üzləşib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Donetsk

