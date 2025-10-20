İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Ukrayna Prezidenti: Donbasla bağlı mövqeyimiz dəyişməyib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 12:07
    Ukrayna Prezidenti: Donbasla bağlı mövqeyimiz dəyişməyib

    Ukrayna öz ərazilərindən qoşunların çıxarılması ilə bağlı mövqeyini dəyişməyib.

    "Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    "Rusiyalıların fikri dəyişməyib: onlar bizim Donbasdan çıxmağımızı istəyirlər. Mən izah etdim ki, (ötən həftə Vaşinqtona səfər zamanı - red.) Ukraynanın bu kontekstdə mövqeyi dəyişməyib. Bunu həm ABŞ Prezidenti Donald Trampa, həm də onun xüsusi elçisi Stiv Uitkoffa izah etdim", - V.Zelenski jurnalistlərə bildirib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri həmişə vacib olub. V.Zelenski ABŞ-nin dəstəyi ilə Moskvanı atəşkəs rejiminə məcbur etməyin vacibliyini vurğulayıb: "Biz müharibəni başa çatdırmaq istəyirik. İndi biz elə bir nöqtədəyik ki, Donald Tramp Putinə daha bir şans verir".

