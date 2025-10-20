Зеленский: Украина не изменила свою позицию относительно Донбасса

Позиция Украины относительно отвода войск со своих территорий не изменилась.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мнение россиян не изменилось: они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока - а именно с Донбасса, полностью из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил (во время визита в Вашингтон на прошлой неделе - ред.), что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и президенту Трампу, и господину Уиткоффу", - сказал Зеленский журналистам.

Президент также выразил мнение об отсутствии гарантий того, что после захвата Донбасса, Россия не будет продвигаться дальше.

"Кто сказал, что он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует?", - сказал он.

По его мнению для Украины всегда были важны гарантии безопасности, и подчеркнул о необходимости принудить Москву к режиму прекращения огня при поддержке США.

"Мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент (Дональд Трамп) дает Путину еще один шанс", - сказал он.