    Trampın Pelosinin siyasətdən getməsinə reaksiyası: Bu, ABŞ üçün böyük hadisədir

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 19:52
    Trampın Pelosinin siyasətdən getməsinə reaksiyası: Bu, ABŞ üçün böyük hadisədir

    Nensi Pelosinin təqaüdə çıxması Amerika üçün böyük bir hadisədir. O, çox şişirdilmiş bir siyasətçidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News"a açıqlamasında deyib.

    Tramp Pelosinin 2026-cı ilin noyabr seçkilərində Konqresə yenidən namizədliyini irəli sürməyəcəyi ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən bildirib:

    "O, pis, korrupsioner idi və ölkəmiz haqqında yalnız pis düşünürdü. Partiyası üzərində nəzarəti sürətlə itirirdi və heç vaxt onu geri qaytara bilməyəcək. Məni iki dəfə impiçment etməsi və iki dəfə uğursuz olması ilə çox fəxr edirəm".

    Nensi Pelosi Donald Tramp
