Реакция Трампа на уход Пелоси из политики: Это большое событие для США

Уход Нэнси Пелоси на пенсию - это большое событие для Америки. Она - сильно переоцененный политик.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил Fox News, комментируя объявление Нэнси Пелоси об отказе переизбираться в Конгресс на выборах в ноябре 2026 года.

"Она была злобной, коррумпированной и думала только о плохом для нашей страны. Она быстро теряла контроль над своей партией и уже никогда не сможет его вернуть. Я очень горжусь тем, что она дважды объявляла мне импичмент и дважды с треском провалила это дело", - сказал он.