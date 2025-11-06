Реакция Трампа на уход Пелоси из политики: Это большое событие для США
- 06 ноября, 2025
- 19:41
Уход Нэнси Пелоси на пенсию - это большое событие для Америки. Она - сильно переоцененный политик.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил Fox News, комментируя объявление Нэнси Пелоси об отказе переизбираться в Конгресс на выборах в ноябре 2026 года.
"Она была злобной, коррумпированной и думала только о плохом для нашей страны. Она быстро теряла контроль над своей партией и уже никогда не сможет его вернуть. Я очень горжусь тем, что она дважды объявляла мне импичмент и дважды с треском провалила это дело", - сказал он.
