    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 03:26
    Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıq

    ABŞ narkotik kartelləri ilə mübarizə üçün Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırdır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədri Mayk Consona və Senatın müvəqqəti sədri Çak Qrassliyə ünvanladığı məktubda deyilir.

    "2025-ci il sentyabrın 2-də Karib dənizində həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar və gələcəkdə belə hərəkətlərin perspektivi barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Hazırda hərbi əməliyyatların miqyasını və müddətini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. ABŞ Silahlı Qüvvələri gələcək hərbi əməliyyatlar üçün gözləmə mövqeyindədir", - məktubda deyilir.

