Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıq
Digər ölkələr
- 07 sentyabr, 2025
- 03:26
ABŞ narkotik kartelləri ilə mübarizə üçün Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırdır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Konqresin Nümayəndələr Palatasının sədri Mayk Consona və Senatın müvəqqəti sədri Çak Qrassliyə ünvanladığı məktubda deyilir.
"2025-ci il sentyabrın 2-də Karib dənizində həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar və gələcəkdə belə hərəkətlərin perspektivi barədə sizə məlumat vermək istəyirəm. Hazırda hərbi əməliyyatların miqyasını və müddətini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. ABŞ Silahlı Qüvvələri gələcək hərbi əməliyyatlar üçün gözləmə mövqeyindədir", - məktubda deyilir.
Son xəbərlər
04:11
ABŞ-də zavodda yanğın baş veribDigər ölkələr
03:42
KİV: Britaniya qanunsuz miqrantları keçmiş hərbi bazalarda yerləşdirmək istəyirDigər ölkələr
03:26
Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıqDigər ölkələr
02:51
Rusiyanın Zaporojye şəhərinə hücumu nəticəsində 15 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:31
"Microsoft" Qırmızı dənizdə beynəlxalq sualtı kabellərin zədələndiyini bildiribDigər ölkələr
01:57
Polşada hərbi poliqonda partlayış nəticəsində iki nəfər yaralanıbDigər ölkələr
01:49
İspaniyada barda silahlı insident olub, ölənlər varDigər ölkələr
01:18
Fransada avtomobil izdihamı vurub, 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
00:49