    • 07 сентября, 2025
    • 02:56
    Трамп заявил о готовности США продолжать военные операции в Карибском бассейне

    США готовы продолжать военные операции в Карибском бассейне для борьбы с наркокартелями.

    Как передает Report, об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и временного председателя Сената Чака Грассли.

    "Хочу проинформировать вас о военных действиях, предпринятых 2 сентября 2025 года в Карибском море, и о перспективе осуществления таких действий в будущем. На данный момент невозможно предсказать масштаб и продолжительность военных операций. ВС США остаются в состоянии готовности для проведения дальнейших военных операций", - говорится в письме от 4 сентября. Оно было опубликовано журналисткой телекомпании CNN Алайной Трин.

    Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıq

