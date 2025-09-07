Трамп заявил о готовности США продолжать военные операции в Карибском бассейне

США готовы продолжать военные операции в Карибском бассейне для борьбы с наркокартелями.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона и временного председателя Сената Чака Грассли.

"Хочу проинформировать вас о военных действиях, предпринятых 2 сентября 2025 года в Карибском море, и о перспективе осуществления таких действий в будущем. На данный момент невозможно предсказать масштаб и продолжительность военных операций. ВС США остаются в состоянии готовности для проведения дальнейших военных операций", - говорится в письме от 4 сентября. Оно было опубликовано журналисткой телекомпании CNN Алайной Трин.