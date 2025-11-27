Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 55-ə çatıb
- 27 noyabr, 2025
- 15:27
Tailandın cənubunda daşqın qurbanlarının sayı 55-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Thairath" qəzeti məlumat yayıb.
