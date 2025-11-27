В Таиланде число жертв наводнения возросло до 55 человек
- 27 ноября, 2025
- 15:21
Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 55 человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета Thairath.
Большая часть из них приходится на провинцию Сонгкхла. Власти провинции в понедельник объявили об эвакуации населения города Хатъяй, где проживают примерно 160 тыс. человек.
