В Таиланде число жертв наводнения возросло до 55 человек

Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 55 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Thairath.

Большая часть из них приходится на провинцию Сонгкхла. Власти провинции в понедельник объявили об эвакуации населения города Хатъяй, где проживают примерно 160 тыс. человек.