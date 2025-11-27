Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Таиланде число жертв наводнения возросло до 55 человек

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 15:21
    В Таиланде число жертв наводнения возросло до 55 человек

    Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 55 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Thairath.

    Большая часть из них приходится на провинцию Сонгкхла. Власти провинции в понедельник объявили об эвакуации населения города Хатъяй, где проживают примерно 160 тыс. человек.

    Таиланд наводнение жертвы
    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 55-ə çatıb
    Thailand floods: death toll exceeds 50

    Последние новости

    16:30

    В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских стран

    Медиа
    16:29

    Европарламент принял резолюцию по Украине

    Другие
    16:17

    Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Австрии

    В регионе
    16:15

    Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетров

    В регионе
    16:10

    Азербайджан и Иордания запускают прямое авиасообщение с июня

    Инфраструктура
    16:09

    Лига Сичева: Азербайджан становится воротами для Балтийского бизнеса на Южный Кавказ - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    16:07

    TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслуг

    Здоровье
    16:07

    Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информацию

    Медиа
    16:05

    Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на острове Таити

    Другие страны
    Лента новостей