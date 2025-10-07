Suriyada kürd silahlıları ilə atəşkəs razılaşması əldə olunub
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 17:15
Suriyanın müdafiə naziri Murhaf Abu Kasra kürd qüvvələri ilə hərtərəfli atəşkəsə nail olunduğunu bəyan edib.
Bu barədə "Report" qərb KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
"Biz Suriyanın şimalında və şimal-şərqində bütün cəbhələrdə, hərbi məntəqələrdə hərtərəfli atəşkəs barədə razılığa gəldik", - nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, atəşkəs dərhal qüvvəyə minəcək.
