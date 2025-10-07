İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:15
    Suriyada kürd silahlıları ilə atəşkəs razılaşması əldə olunub

    Suriyanın müdafiə naziri Murhaf Abu Kasra kürd qüvvələri ilə hərtərəfli atəşkəsə nail olunduğunu bəyan edib.

    Bu barədə "Report" qərb KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    "Biz Suriyanın şimalında və şimal-şərqində bütün cəbhələrdə, hərbi məntəqələrdə hərtərəfli atəşkəs barədə razılığa gəldik", - nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, atəşkəs dərhal qüvvəyə minəcək.

    Suriya kürdlər atəşkəs
    Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением
    Syrian army and SDF reach ceasefire deal in Aleppo city following clashes

