"Sumqayıt"ın futbolçusu Anqola klubuna keçib

    Futbol
    • 01 fevral, 2026
    • 20:14
    Sumqayıtın futbolçusu Anqola klubuna keçib

    "Sumqayıt" klubu futbolçusu Pedro Pinto ilə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "gənclik şəhəri" təmsilçisi məlumat yayıb.

    Müdafiəçinin Anqolanın "Petroleos de Luanda" komandasına keçidi ilə bağlı razılıq əldə olunub.

    Qeyd edək ki, Pedro Pinto ötən ilin yayında "Sumqayıt"a keçib.

    Pedro Pinto transfer

