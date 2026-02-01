"Sumqayıt"ın futbolçusu Anqola klubuna keçib
Futbol
- 01 fevral, 2026
- 20:14
"Sumqayıt" klubu futbolçusu Pedro Pinto ilə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "gənclik şəhəri" təmsilçisi məlumat yayıb.
Müdafiəçinin Anqolanın "Petroleos de Luanda" komandasına keçidi ilə bağlı razılıq əldə olunub.
Qeyd edək ki, Pedro Pinto ötən ilin yayında "Sumqayıt"a keçib.
