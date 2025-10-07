Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 17:04
    Минобороны Сирии объявило о заключении всеобщего перемирия с курдским ополчением

    Глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил о достижении всеобъемлющего перемирия с курдскими силами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на западные СМИ.

    "Мы согласовали всеобъемлющее перемирие на всех фронтах и во всех пунктах военного присутствия на севере и северо-востоке Сирии", - сказал министр.

    По его словам, перемирие вступит в силу немедленно. Он отметил, что соответствующие соглашения заключил во время встречи в Дамаске с командующим "Сирийских демократических сил" (СДС) Мазлумом Абди.

    Ранее в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо произошли столкновения между курдскими отрядами и правительственными подразделениями.

    В возглавляемых курдами СДС обвинили военных Сирии в стремлении взять в осаду два населенных преимущественно курдами района в Алеппо.

    В свою очередь в сирийском Минобороны заявили, что причиной конфронтации стали "атаки сил Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной самообороны и СДС, нападение на гражданских лиц и попытки взять под контроль больше деревень".

    10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали турецкие СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.СДС

