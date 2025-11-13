İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Özbəkistan BMT-də Mərkəzi Asiyanın islam sivilizasiyasının inkişafına töhfəsi ilə bağlı qətnamənin qəbuluna təşəbbüs göstərir

    13 noyabr, 2025
    • 10:57
    Özbəkistan BMT-də Mərkəzi Asiyanın islam sivilizasiyasının inkişafına töhfəsi ilə bağlı qətnamənin qəbuluna təşəbbüs göstərir
    Şavkat Mirziyoyev

    Özbəkistan Mərkəzi Asiyanın islam sivilizasiyasının qlobal maarifçiliyin inkişafına töhfəsi haqqında qətnamənin qəbulu üçün BMT-nin qərargahında tədbir keçirməyi planlaşdırır.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi məlumata görə, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev "Mərkəzi Asiyada mənəvi irs və maarifçilik" beynəlxalq konqresinin iştirakçılarına ünvanladığı təbrik müraciətində bildirib.

    "Gələn il biz BMT-nin mənzil-qərargahında təşkil olunacaq və ulu əcdadlarımızın zəngin elmi və mənəvi irsinə həsr ediləcək təqdimat çərçivəsində qətnamənin qəbuluna dair ayrıca tədbir keçirməyi planlaşdırırıq", - Özbəkistan Prezidenti qeyd edib.

    Ş.Mirziyoyev bildirib ki, tərəflər Mərkəzi Asiyanın elm və maarifçilik mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirmək üçün birlikdə işləməlidirlər.

    Özbəkistan lideri həmçinin vurğulayıb ki, Mərkəzi Asiya və Azərbaycan çoxəsrlik mədəni əlaqələrlə bağlıdırlar: "Məlum olduğu kimi, Mərkəzi Asiya ölkələrinin və Azərbaycanın xalqlarını çoxəsrlik dostluq və qardaşlıq bağları, ortaq tarix və mədəniyyət, zəngin mənəvi və elmi irs birləşdirir".

    Özbəkistan Daşkənd Şavkat Mirziyoyev
    Мирзиёев: Узбекистан инициирует в ООН резолюцию о вкладе исламской цивилизации ЦА в просвещение
    Mirziyoyev: Uzbekistan to initiate UN resolution on contribution of Islamic civilization of Central Asia to education

