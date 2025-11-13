Мирзиёев: Узбекистан инициирует в ООН резолюцию о вкладе исламской цивилизации Центральной Азии в просвещение

Узбекистан планирует провести мероприятие в штаб квартире ООН для принятия резолюции о вкладе Исламской цивилизации Центральной Азии в развитие глобального просвещения.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в своем приветственном обращении к участникам международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

"В следующем году мы намечаем провести отдельное мероприятие для принятия резолюции в рамках презентации, которая будет организована в штаб-квартире ООН и посвящена богатому научному и духовному наследию наших великих предков", - отметил президент Узбекистана.

Узбекский лидер отметил, что сторонам необходимо вместе работать, чтобы укрепить место Центральной Азии как центра науки и просветительства.

Он также подчеркнул, что Центральная Азия и Азербайджан связаны многовековыми культурными связями. "Как известно, народы стран Центральной Азии и Азербайджана связывают прочные многовековые узы дружбы и братства, общая история и культура, богатейшее духовное и научное наследие", - отметил Мирзиёев.