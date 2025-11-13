Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Мирзиёев: Узбекистан инициирует в ООН резолюцию о вкладе исламской цивилизации Центральной Азии в просвещение

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 10:47
    Мирзиёев: Узбекистан инициирует в ООН резолюцию о вкладе исламской цивилизации Центральной Азии в просвещение

    Узбекистан планирует провести мероприятие в штаб квартире ООН для принятия резолюции о вкладе Исламской цивилизации Центральной Азии в развитие глобального просвещения.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в своем приветственном обращении к участникам международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

    "В следующем году мы намечаем провести отдельное мероприятие для принятия резолюции в рамках презентации, которая будет организована в штаб-квартире ООН и посвящена богатому научному и духовному наследию наших великих предков", - отметил президент Узбекистана.

    Узбекский лидер отметил, что сторонам необходимо вместе работать, чтобы укрепить место Центральной Азии как центра науки и просветительства.

    Он также подчеркнул, что Центральная Азия и Азербайджан связаны многовековыми культурными связями. "Как известно, народы стран Центральной Азии и Азербайджана связывают прочные многовековые узы дружбы и братства, общая история и культура, богатейшее духовное и научное наследие", - отметил Мирзиёев.

    Özbəkistan BMT-də Mərkəzi Asiyanın islam sivilizasiyasının inkişafına töhfəsi ilə bağlı qətnamənin qəbuluna təşəbbüs göstərir

