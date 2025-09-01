Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının iclası başlayıb
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 06:36
Çinin Tiencin şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclası Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin açıb.
İclasda Təhlükəsizlik Çağırışları və Təhdidləri ilə Mübarizə üzrə Universal Mərkəz və ŞƏT-in Narkotiklərlə Mübarizə Mərkəzi təqdim olunacaq. Bundan əlavə, bir sıra sənədlərin imzalanması planlaşdırılır. Onların arasında Tiencinn Bəyannaməsi və 2035-ci ilə qədər ŞƏT-in İnkişaf Strategiyası var.
