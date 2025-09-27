İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Şahbaz Şərif: Tramp Asiyada müharibənin qarşısını aldı

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 01:06
    Şahbaz Şərif: Tramp Asiyada müharibənin qarşısını aldı

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Pakistan-Hindistan münaqişəsinin nizamlanması üzrə səyləri Cənubi Asiyada tam miqyaslı müharibənin qarşısını almağa kömək edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz Donal Trampa və onun komandasına atəşkəsə nail olmaqda fəal roluna görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Prezident Trampın sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində göstərdiyi səylər Cənubi Asiyada müharibənin qarşısını almağa kömək etdi. Əgər o, vaxtında və qətiyyətlə müdaxilə etməsəydi, tam miqyaslı müharibənin nəticələri fəlakətli olardı", - deyə Şərif bildirib.

    Pakistan Baş naziri həmçinin vurğulayıb ki, İslamabad bütün həll olunmamış məsələlərlə bağlı Hindistanla hərtərəfli, geniş və nəticəyönümlü dialoqa hazırdır.

    Şahbaz Şərif Asiya Donald Tramp BMT Baş Assambleyası
    Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в Азии

    Son xəbərlər

    01:25

    İtaliyanın XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    01:06

    Şahbaz Şərif: Tramp Asiyada müharibənin qarşısını aldı

    Digər ölkələr
    01:00
    Video

    "Bizimlə dostluq edən erməniləri saqqallılar güllələyirdilər" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:40

    Pentaqon rəhbərinin təcili görüşə çağırdığı generallarla danışacağı mövzular açıqlanıb

    Digər ölkələr
    00:24
    Foto

    Qubada baş verən yol qəzasında sürücü ölüb, daha bir nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    00:06
    Foto
    Video

    Prezident İlham Əliyev Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:02
    Foto

    Mehriban Əliyeva Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Azərbaycanda Anım Günüdür

    Daxili siyasət
    23:44

    ABŞ Sahil Mühafizəsi 220 milyon dollardan çox dəyəri olan kokain ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti