    Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в Азии

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 23:28
    Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в Азии

    Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию пакистано-индийского конфликта помогли предотвратить полномасштабную войну в Южной Азии.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    "Мы выражаем Д. Трампу и его команде глубокую признательность за их активную роль в достижении прекращения огня. Усилия президента Трампа по установлению мира помогли предотвратить войну в Южной Азии. Если бы он не вмешался своевременно и решительно, последствия полномасштабной войны были бы катастрофическими", - сказал Шариф.

    Премьер Пакистана также подчеркнул, что Исламабад "готов к комплексному, всеобъемлющему и ориентированному на результат диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам".

    Лента новостей