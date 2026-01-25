Rusiyanın hücumundan sonra Kiyevdə 1600-dən çox ev istiliksiz qalıb
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 11:41
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə yanvarın 24-də Rusiyanın hücumundan sonra 1676 çoxmərtəbəli binanın sakinləri istiliksiz qalıb.
"Report"u xəbər verir ki, Kiyev meri Vitali Kliçko bu barədə özünün "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.
O qeyd edib ki, kommunal xidmət və enerji işçiləri ötən gün axşamdan bəri 1600-dən çox evə istilik verilişini bərpa ediblər.
"Vacib infrastruktura dəyən ziyan nəticəsində dünən paytaxtda təxminən 6000 ev yenidən istiliksiz qalıb", - Kliçko yazıb.
O əlavə edib ki, kommunal xidmət işçiləri paytaxtda istiliyin tam bərpası üçün işlərini davam etdirirlər.
Xatırladaq ki, yanvarın 20-də Rusiya qüvvələrinin atəşi nəticəsində Kiyevdə 5600-dən çox çoxmərtəbəli bina istiliksiz qalıb.
Son xəbərlər
12:17
Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:13
ABŞ-də qar fırtınasına görə 230 mindən çox ev işıqsız qalıbDigər ölkələr
11:54
Avropa Parlamenti Ukrayna üzrə danışıqlar aparan şəxs vəzifəsinə namizədin adını açıqlayıbDigər ölkələr
11:41
Rusiyanın hücumundan sonra Kiyevdə 1600-dən çox ev istiliksiz qalıbDigər ölkələr
11:26
Qeyri-sabit hava şəraiti Pakistanın şimalında beş nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
11:12
Azərbaycan millisinin üzvü: "Danimarkaya vurduğum qolu dünyasını dəyişmiş atama həsr edirəm"Futbol
10:54
Myanmadа ümumi seçkilərin son turu keçirilirDigər ölkələr
10:46
Yaponiyada qarlı və buzlu yollarda 13 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
10:32