В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домов

В столице Украины Киеве после российской атаки 24 января без отопления остаются жители 1 676 многоэтажек.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что с прошлого вечера коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя в более 1 600 домов.

"В результате повреждений критической инфраструктуры, вчера в столице без теплоснабжения снова оказались почти 6 000 домов. Большинство из которых уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января", - написал Кличко.

Он добавил, что коммунальщики продолжают работу для полного возобновления подачи тепла в столице.

Напомним, что из-за обстрелов со стороны российских войск 20 января свыше 5,6 тыс. многоэтажек в Киеве остались без тепла.