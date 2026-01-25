Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домов

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 11:29
    В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домов

    В столице Украины Киеве после российской атаки 24 января без отопления остаются жители 1 676 многоэтажек.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Он отметил, что с прошлого вечера коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя в более 1 600 домов.

    "В результате повреждений критической инфраструктуры, вчера в столице без теплоснабжения снова оказались почти 6 000 домов. Большинство из которых уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января", - написал Кличко.

    Он добавил, что коммунальщики продолжают работу для полного возобновления подачи тепла в столице.

    Напомним, что из-за обстрелов со стороны российских войск 20 января свыше 5,6 тыс. многоэтажек в Киеве остались без тепла.

    Киев Виталий Кличко обстрелы
    Rusiyanın hücumundan sonra Kiyevdə 1600-dən çox ev istiliksiz qalıb

    Последние новости

    12:22

    Зеленский: Энергетика Украины стала основной мишенью для российских ударов

    Другие страны
    12:08

    При пожаре на юге Индии погибли не менее пяти человек

    Другие страны
    11:56

    В США более 230 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

    Другие страны
    11:43

    В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине

    Другие страны
    11:29

    В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домов

    Другие страны
    11:13

    На севере Пакистана из-за последствий непогоды погибли пять человек

    Другие страны
    10:57

    В Сумгайыте водитель скончался за рулем автомобиля

    Происшествия
    10:44

    В Мьянме проходит последний тур всеобщих выборов

    Другие страны
    10:32

    В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек

    Другие страны
    Лента новостей