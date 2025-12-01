İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rusiyanın Dneprə hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb

    • 01 dekabr, 2025
    • 15:26
    Rusiyanın Dneprə hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Dnepr şəhərinə raket hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Dnepropetrovsk Vilayət Dövlət Administrasiyasının başçısının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Vladislav Qayvanenkoya istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, yaralılardan üçü ambulator müalicə alır, qalanları xəstəxanaya yerləşdirilib. Altı yaralının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

