Rusiyanın Dneprə hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb
- 01 dekabr, 2025
- 15:26
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Dnepr şəhərinə raket hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 15 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri Dnepropetrovsk Vilayət Dövlət Administrasiyasının başçısının səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Vladislav Qayvanenkoya istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, yaralılardan üçü ambulator müalicə alır, qalanları xəstəxanaya yerləşdirilib. Altı yaralının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.
