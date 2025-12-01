Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Жертвами удара РФ по Днепру стали 3 человека, еще 15 пострадало

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 15:13
    Жертвами удара РФ по Днепру стали 3 человека, еще 15 пострадало

    В результате ракетного удара ВС РФ по украинскому Днепру погибли три человека, еще 15 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение временно исполняющего обязанности главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

    По словам Гайваненко, трое из них находятся на амбулаторном лечении, остальные - госпитализированы. Состояние шестерых раненых оценивается как тяжелое.

    Украина Россия российско-украинская война Днепр погибшие жертвы баллистическая ракета
    Rusiyanın Dneprə hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb
    3 killed, 15 injured in Russian airstrike on Ukraine's Dnieper
    Elvis

    Последние новости

    15:21

    МИД Армении: Мирзоян 2-3 декабря совершит визит в Брюссель

    В регионе
    15:20

    Состоялось первое заседание Общественного совета при Минфине

    Финансы
    15:14

    Зеленский и Макрон проводят переговоры в Париже

    В регионе
    15:13

    Жертвами удара РФ по Днепру стали 3 человека, еще 15 пострадало

    Другие страны
    15:11

    В Иране арестованы двое граждан Южной Кореи по подозрению в контрабанде

    Другие страны
    15:08

    "Грузинская мечта" подает в международный суд на телеканал BBC

    В регионе
    14:50

    Глава МИД Северного Кипра: Позитивный подход Ильхама Алиева придает нам силы

    Внешняя политика
    14:43

    В отношении Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста

    Внутренняя политика
    14:41

    Совместные антитеррористические учения стран ШОС стартуют в Иране

    В регионе
    Лента новостей