Жертвами удара РФ по Днепру стали 3 человека, еще 15 пострадало

В результате ракетного удара ВС РФ по украинскому Днепру погибли три человека, еще 15 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение временно исполняющего обязанности главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

По словам Гайваненко, трое из них находятся на амбулаторном лечении, остальные - госпитализированы. Состояние шестерых раненых оценивается как тяжелое.