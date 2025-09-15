İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Rubio İsraildən sonra Qətərə gedəcək

    • 15 sentyabr, 2025
    • 18:14
    Rubio İsraildən sonra Qətərə gedəcək

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio sabah İsrailə səfərindən dərhal sonra Qətərə gedəcək.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin yüksək rütbəli nümayəndəsi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rubio Londona gedərkən Dohada dayanacaq, orada ABŞ Prezidenti Donald Trampın dövlət səfəri çərçivəsində ona qoşulacaq.

    Səfər Qətərdə İsrailin Dohaya endirdiyi zərbələrə həsr olunmuş fövqəladə Ərəb-İslam sammiti fonunda baş tutacaq.

    M.Rubionun İsrail və Böyük Britaniyaya səfəri 13-18 sentyabr tarixlərinə planlaşdırılıb və Yaxın Şərqdə təhlükəsizlik məsələlərinə, HƏMAS-ın saxladığı girovların azad edilməsinə və Londonla qlobal çağırışlarla bağlı əməkdaşlığın gücləndirilməsinə həsr olunacaq.

    Рубио отправится в Катар сразу после Израиля

