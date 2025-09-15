Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Рубио отправится в Катар сразу после Израиля

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 17:59
    Рубио отправится в Катар сразу после Израиля

    Госсекретарь США Марко Рубио во вторник отправится в Катар сразу после визита в Израиль.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

    По его словам, Рубио сделает остановку в Дохе по пути в Лондон, где присоединится к президенту США Дональду Трампу в рамках государственного визита.

    Поездка состоится на фоне проходящего в Катаре экстренного арабо-исламского саммита, посвященного авиаударам Израиля по Дохе.

    Визит Рубио в Израиль и Великобританию запланирован на 13-18 сентября и будет посвящен вопросам ближневосточной безопасности, освобождению заложников ХАМАС и укреплению сотрудничества с Лондоном по глобальным вызовам.

    Отметим, что 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В результате удара погибли 5 человек, но лидерам ХАМАС удалось остаться в живых. Катар 11 сентября созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.

