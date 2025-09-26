Qrossi Hindistanla Pakistan arasında nüvə müharibəsi riski olmadığını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 19:50
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) baş direktoru Rafael Qrossi Hindistan və Pakistan arasında nüvə müharibəsinin baş verməyəcəyini düşünür.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Moskvada keçirilən Ümumdünya Atom Həftəsi forumunda BAEA-nın regionda təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılması üçün nə edə biləcəyi ilə bağlı sualı cavablandırarkən danışıb.
"Siz iki ölkə arasında baş verə biləcəklərdən, o cümlədən nüvə müharibəsindən danışırsınız. Məncə, bu, ağlasığmazdır", - o deyib.
Qrossi qeyd edib ki, iki ölkə arasında bütün gərginliklərə baxmayaraq, belə bir ehtimalın qarşısını almaq üçün hər cür səy göstərilir.
