Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает невозможной ядерную войну между Индией и Пакистаном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на форуме "Мировая атомная неделя" в Москве, отвечая на вопрос о том, что может предпринять МАГАТЭ для урегулирования безопасности в регионе.

"Вы говорите о том, что может произойти между двумя странами, в частности ядерная война. Я думаю, это немыслимо", - сказал он.

Он отметил, что несмотря на все напряженности между двумя странами, предпринимается все шаги для избежания такой вероятности.