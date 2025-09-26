Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 17:37
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает невозможной ядерную войну между Индией и Пакистаном.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на форуме "Мировая атомная неделя" в Москве, отвечая на вопрос о том, что может предпринять МАГАТЭ для урегулирования безопасности в регионе.
"Вы говорите о том, что может произойти между двумя странами, в частности ядерная война. Я думаю, это немыслимо", - сказал он.
Он отметил, что несмотря на все напряженности между двумя странами, предпринимается все шаги для избежания такой вероятности.
