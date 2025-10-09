Qəzzanın şimalında döyüşlər davam edir
- 09 oktyabr, 2025
- 08:44
Vadi-Qəzzanın şimalındakı Qəzza zolağı döyüş bölgəsi olaraq qalır və mülki şəxslərin oraya qayıtması son dərəcə təhlükəlidir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözçüsü Avixai Adraiyə istinadən məlumat yayıb.
"İsrail ordusu Qəzza şəhərini mühasirəyə almağa davam edir, bu da ora qayıtmağı son dərəcə təhlükəli edir. Təhlükəsizliyiniz üçün rəsmi göstəriş alana qədər şimala qayıtmayın və hərbi qüvvələrin fəaliyyət göstərdiyi ərazilərə yaxınlaşmayın", - deyə o bildirib.
